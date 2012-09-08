Жители Бучача согласились на отправку работ Пинзеля в Лувр (фото)

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, министр заверил местные власти, общественность и духовенство, что рельефы «Благовещение» и «Ангел-хранитель» из фондов Тернопольского областного художественного музея, которые находятся на хранении в церкви Покрова Святой Богородицы, будут после экспозиции возвращены обратно в храм.

«В Лувре проводятся выставки лучших экспонатов мира. Поэтому наша цель, чтобы о вашем земляке узнал весь мир. Также будет рассматриваться вопрос о возвращении других экспонатов, которые составляют целостный ансамбль этой церкви», - пообещал М.Кулиняк.

Как уже сообщалось, в начале августа жители Бучача на собрании городской общины приняли обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу, председателю облгосадминистрации Валентину Хоптяну и председателя областного совета Алексею Кайде с просьбой вернуть в храмы города церковную атрибутику работ знаменитого местного скульптора И.Пинзеля. В обращении они также указали на недопустимость изъятия из церкви Святой Покровы Диаконских ворот работы И.Пинзеля и вывоза из Украины для демонстрации на выставке в Лувре.

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Свою позицию они мотивировали тем, что после выставки во Франции ценные реликвии уже никогда не вернутся в их родной город, поскольку ранее были изъяты и не возвращены Бучацкое Евангелие, Книга Минея, Царские ворота работы И.Пинзеля.

Сегодня же М.Кулиняк, по данным пресс-службы ОГА, таки достиг договоренности с общественностью по отправке на экспозицию двух местных раритетов работы И.Пинзеля.

Справка УНИАН. Выставка работ И.Пинзеля откроется в Лувре 21 ноября. На ней будет представлено две реликвии из фонда областного художественного музея («Усекновение главы Иоанна Предтечи», «Святой Викентий»), четыре - из областного краеведческого музея («Аллегория мужества», «Аллегория мудрости», «Аллегория веры», «Аллегория любви»), а также Диаконские двери с бучачской церкви Святой Покровы.