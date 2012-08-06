Жители Бучача требуют вернуть им работы Пинзеля

Жители города Бучач Тернопольской области просят Президента Украины Виктора Януковича, председателя облгосадминистрации Валентина Хоптяна и председателя областного совета Алексея Кайду посодействовать возвращению в местный храм изъятой церковной атрибутики работы знаменитого местного скульптора Иоанна Пинзеля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении, принятом на собрании общины города.

В нем жители Бучача также указывают на недопустимость изъятия из церкви Святого Покрова Дияконских ворот работы И.Пинзеля и вывоза их из Украины для демонстрации на выставке в Лувре. Жители города считают, что после выставки во Франции ценные реликвии уже никогда не вернутся в их родной город.

Сбор подписей под обращением сейчас проходит в церкви Святого Покрова.

Дияконские двери работы И.Пинзеля находятся в церкви с 2010 года на основании соглашения, подписанного с областным художественным музеем. Жители города отмечают, что соглашением не предусмотрено изъятие реликвии для демонстрации в других музеях Украины или за рубежом. Поэтому когда представители музея по поручению министра культуры Михаила Кулиняка 31 июля прибыли в храм, чтобы взять Дияконские двери, жители Бучача их не отдали. Свои действия они мотивируют решением районного совета, который в 2009 году запретил вывоз предметов историко-культурного наследия за пределы района. Кроме того, люди напоминают, что ранее изъяли, но так и не вернули Бучачское Евангелие, Книгу Минея, Царские врата работы И.Пинзеля.

Кроме того, народный депутат, председатель областной организации ВО «Батькивщина» Василий Деревляный направил премьер-министру Украины Николаю Азарову депутатское обращение, в котором призвал принять меры для узаконивания передачи Дияконских врат храму Святого Покрова.

«Граждане поняли, что министр культуры Украины и представители музея хотят незаконно забрать из церкви их культовое имущество – Дияконские двери, которые были изготовлены более 250 лет тому назад Пинзелем И.Г. именно для указанной церкви. Учитывая вышеприведенное, прошу принять меры для законной передачи этого памятника религиозной общине Бучача», – говорится в обращении.

Выставка работ И.Пинзеля откроется в Лувре 21 ноября 2012 года и продлится три месяца – до 25 февраля 2013 года. На нее отправят две реликвии из фонда областного художественного музея («Отсечение головы Иоанна Предтечи», «Святой Викентий»), четыре – из областного краеведческого музея («Аллегория мужества», «Аллегория мудрости», «Аллегория веры», «Аллегория любви»). Также организаторы художественного проекта собирались экспонировать Дияконские двери из церкви Святого Покрова, переданные храму художественным музеем.

Скульптуры выставят в каплице Сен-Шапель, которая входит в комплекс Лувра.