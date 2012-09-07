Суд назначил проверку заявлений о попытке подкупить Краснощека

Как сообщил УНИАН защитник матери О.Макар Татьяны Суровицкой Виктор Василюк, решение о проверке суд огласил сегодня во время заседания в Центральном районном суде Николаева. Проверка назначена по ходатайству, внесенному 6 сентября Николаевской областной прокуратурой как представителем государственного обвинения.

Во время проверки, назначенной судом, облпрокуратура должна выяснить, насколько правдивы утверждения обвиняемого, которые он сделал в ходе судебного разбирательства.

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В частности, Е.Краснощек заявлял, что показания, которые зафиксированы на видеозаписи его первого допроса, его заставили дать в милиции. При этом его били по голове увесистым томом Уголовного кодекса. В этих показаниях Е.Краснощек брал всю вину за совершенное преступление на себя.

Предстоит также проверить, действительно ли Е.Краснощек получил телесные повреждения при падении с кровати в камере предварительного заключения. Он утверждал, что в СИЗО прибыл уже с синяками на теле.

Также в суде обвиняемый заявлял, что вынужден был давать ложные показания потому, что его семье – жене и маленькому ребенку – угрожали расправой.

В ходе проверки также будет проверено заявление Е.Краснощека о подкупе: по его словам, 14 августа его пригласил в служебный кабинет сотрудник СИЗО и сказал, что с ним хотят встретиться люди, действующие от имени другого обвиняемого - Максима Присяжнюка, чтобы предложить ему деньги за то, чтобы он взял всю вину на себя и выгородил М.Присяжнюка.

Для проведения проверки прокуратуре по закону отводится 10 дней, поэтому проверка должна быть проведена до 17 сентября.

Кроме того по словам В.Василюка, сегодня адвокат Е.Краснощека передала суду его письменные пояснения, которые он дал бы в том случае, если бы ему не угрожали, и на него не оказывалось давление.

«Основной мотив этих показаний это то, что Оксану душил не он, а М.Присяжнюк. Е.Краснощек утверждает, что именно теперь он говорит правду», - отметил В.Василюк.

Письменные показания Е.Краснощека суд приобщил к материалам дела.

Как также сообщил В. Василюк, сегодня в ходе заседания были допрошены два свидетеля – милиционеры, которые делали замеры на месте обнаружения О.Макар в подвале. Судьи уточнили у них некоторые технические детали.

Адвокат Е.Краснощека Лариса Завадская подала ходатайство о проведении комплексной экспертизы, которая объединит данные пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. Сделать это, по мнению адвоката, нужно для того, чтобы выяснить, что и как горело в подвале, где обнаружили Оксану.

Следующее судебное заседание назначено на 25 сентября.

Как сообщал УНИАН, 9 марта трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке О.Макар нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за ее жизнь, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

В Центральном районном суде г. Николаева 24 мая началось слушание дела об изнасиловании и убийстве О.Макар.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, Apтeм Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Е.Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).