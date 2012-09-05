Один из участников акции протеста в Луганске объявил голодовку

Участник бессрочной акции протеста чернобыльцев, проходящей под зданием в Луганской облгосадминистрации, Владимир Репин из Лисичанска сегодня утром объявил голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем В.Репина и еще пять человек из инициативной группы пригласили на беседу в облгосадминистрацию.

На сегодня в палаточном городке чернобыльцев 11 палаток, а активная группа протестующих насчитывает 30 человек.

Как заявляют участники акции, «в пятницу к обладминистрации прибудут делегации из всех районов и городов области, ориентировочно - 500-800 человек».

Как сообщал УНИАН, 4 сентября, в сквере около здания Луганской облгосадминистрации чернобыльцы начали бессрочную акцию протеста, установив палаточный городок. Участники требуют выполнения ст.ст. 50,54 «чернобыльского» закона в полном объеме.