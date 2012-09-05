Сегодня представители кабельных сетей разъяснят ситуацию с каналом ТВi

На встрече со СМИ речь пойдет о разъяснении ситуации относительно трансляции канала ТВi в украинских кабельных сетях, в частности, о выполнении норм и правил универсальной программной услуги провайдерами на территории Украины. Участниками выступят президент ТМ "Триолан" Роман Сальников, президент ассоциации "Укртелесеть" Виктор Скрипник, генеральный директор СКТУ Александр Швец.

Пресс-конференция состоится в 11.30 в конференц-зале УНИАН, ул.Крещатик, 4