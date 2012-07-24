СМИ: ТВi в сети заменили каналом, который теперь боятся исключить

Об этом сообщил директор оператора Вадим Сидоренко в интервью изданию «КоммерсантЪ – Украина».

Место ТВі займет канал Нацбанка БТБ — он включен в список каналов универсальной программной услуги.

Из сети "Триолан" ТВі исчез 20 июля, как пояснил оператор — из-за технических проблем. По словам В.Сидоренко, вечером инженеры компании попытались восстановить вещание ТВі в Харькове - там оно прекратилось в апреле из-за поломки оборудования. "Но вместо этого инженеры отключили канал в 11 городах. Они не смогли исправить поломку и, чтобы занять частоту, вместо ТВі подключили БТБ", - рассказал директор "Триолана".

В тот же вечер гендиректор ТВі Николай Княжицкий заявил, что причиной исчезновения из кабельной сети канала, известного своими оппозиционными взглядами, стало политическое давление. "Одновременно "Триолан" прекратил вещание харьковского канала Simon, который ретранслировал некоторые наши программы. Это уже не может быть технической ошибкой", - считает Н.Княжицкий. Но В.Сидоренко опровергает эти обвинения: "Полного технического отчета о произошедшем у нас пока нет, но скорее всего доставка сигнала Simon осуществлялась с того же оборудования, что и ТВі, поэтому канал также исчез".

Возвращать ТВі в сеть в "Триолане" не намерены, сказал В.Сидоренко. Дело в том, что 11 июля Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал всех кабельных операторов ввести в свои социальные пакеты все каналы, получившие лицензию на цифровое эфирное вещание - это 32 канала, в том числе БТБ (раньше в соцпакет входило 16-19 каналов). "Теперь если мы заменим этот канал ТВі, у Нацсовета возникнет закономерный вопрос - почему мы убрали из сети обязательный канал, если он уже там был", - отметил В.Сидоренко. По его словам, вернуть ТВі можно, только договорившись с каким-то другим каналом. "Естественно, никто не захочет добровольно уходить из сети", - добавил он.

Помимо БТБ, в сеть "Триолана" должны быть включены еще пять каналов универсальной программной услуги, но свободных частот для них нет, поэтому оператору придется разрывать договоры с другими каналами. "Скорее всего, это будут наименее рейтинговые из них", - отметил В.Сидоренко.

Как сообщал УНИАН, 20 июля пресс-служба ТBi заявила, что оператор кабельного телевидения «Триолан» без всяких предупреждений прекратил трансляцию телеканала.

Таким образом, ТBi теперь не могут смотреть жители 11 городов Украины: Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Киева, Луганска, Одессы, Полтавы, Симферополя, Сум, Харькова и Чугуева.

Пресс-служба отмечает, что телеканал обратился к диспетчерам с просьбой объяснить ситуацию и сообщить о причинах отключения. Сначала получили ответ: «Этого канала больше не будет!», а затем им объяснили, что речь идет о «технической неисправности».

ТBi обращает внимание, что отключение всей сети телеканала - это крайне неожиданный для них шаг от партнеров и потеря около 200 тысяч зрителей.

«Мы допускаем, что кабельщики боятся за свой бизнес, что связано с системным давлением на ТBi со стороны силовых структур», - говорится в сообщении.

Сегодня, 24 июля, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что указанный вопрос находится исключительно в плоскости хозяйственной деятельности провайдера программной услуги.

Регулятор в сфере телерадиовещания сообщил, что «не принимал никаких решений относительно изъятия каких-либо телеканалов из пакетов программ провайдеров, которые работают под торговой маркой «Триолан», без соответствующих заявлений компаний».

Напомним, 12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя телеканала ТBi Николая Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн грн налогов.

Н.Княжицкий утверждает, что суды по этому делу он уже выиграл и все налоги заплатил.

Налоговая милиция начала проверку документации телеканала, хотя глава Государственной налоговой службы Александр Клименко еще в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.