В Днепропетровске вернут часть бетонных урн, убранных после терактов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Днепропетровский городской голова Иван Куличенко.

„Часть урн, вывезенных с улиц на склад городского коммунального предприятия по эксплуатации и ремонту дорог, а это приблизительно 300 урн, после инвентаризации вернут и установят не в местах массового отдыха горожан, а во дворах жилых домов. Ничего плохого в этом нет”, - сказал И Куличенко.

По его словам, после терактов из центра города было вывезено около 800 бетонных коммунальных урн для мусора.

И.Куличенко также сообщил, что сейчас в центральной части города и на набережной Днепра установлено 140 новых урн харьковского производства.

„Еще 300 новых урн изготовляются на Днепропетровском заводе „Продмаш”, который выиграл тендер. Стоимость одной урны дешевле, чем у других производителей - 230 грн”, - уточнил И.Куличенко.

По его словам, в День города, который Днепропетровск будет праздновать 8 сентября, проблем с обеспечением урн для мусора в местах массового гулянья людей не будет, поскольку будут установлены дополнительные контейнеры для мусора.

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Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучало четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. В.Пшонка сказал, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью – преступники требовали 4,5 млн. дол.

Справка УНИАН. В Днепропетровске на балансе коммунальных служб находится более 1 тыс. урн для мусора. Еще столько же имеют местные предприятия и организации.