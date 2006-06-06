Эксперт объясняет повышение цен на криворожскую сталь

Повышение цен на продукцию ОАО «Мiттал Стiл Кривий Рiг» (МСКР) объясняется конъюнктурой рынка металла. Такое мнение в интервью УНИАН высказал вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Сергей ГРИЩЕНКО.

По его словам, в мае фьючерсные контракты на металлопродукцию превзошли все ожидания по уровню роста цен. «Можно прогнозировать, что рост спроса на металлопродукцию сохранится и в июне, таким образом, повышение цен МСКР на свою продукцию вполне закономерно», - сказал С.ГРИЩЕНКО. (МСКР обеспечивает до 80% украинского рынка металлоконструкций – УНИАН).

Как подтвердили УНИАН в пресс-службе МСКР, предприятие повысило цены на свою металлопродукцию, исключая катанку, на 25 долларов за тонну с 1 июня. На МСКР также объясняют повышение цен необходимостью привести их уровень в соответствие с требованиями рынка.

В свою очередь, начальник отдела по взаимодействию со СМИ Антимонопольного комитета Украины Богдан ЯКИМЮК сообщил, что на данный момент АМК не занимается рассмотрением вопроса о поднятии цен МСКР.

По его словам, Комитет может отреагировать на этот факт, только после обращения от одного из участников украинского рынка металлопродукции. «Если кто-либо из участников рынка сочтет, что повышение цен МСКР может свидетельствовать о злоупотреблении, если не монопольным, то доминирующим положением предприятия в определенном сегменте украинского рынка металлопродукции, то тогда АМК отреагирует, начав расследование относительно соответствия действий МСКР антимонопольному законодательству», - пояснил Б.ЯКИМЮК.

Справка УНАИН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

“Міттал Стіл Кривий Ріг” является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.