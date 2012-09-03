Против людей, перекрывших трассу на Львовщине, возбудили дело

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области, дело возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 279 УК Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устраивания препятствий, которые нарушили нормальную работу транспорта).

Как отмечается в сообщении, сегодня в городе Хыров Старосамборского района Львовской области группа людей перекрыла дорогу общегосударственного значения «Старый Самбор – Хыров – Смильница», требуя таким образом проведения ремонта автодороги сообщением «Старый Самбор – Смильница».

«Акцию протеста люди начали около 9.35 на 14 км автодороги сообщением Старый Самбор – Смильница - в городе Хыров на улице Сечевых Стрельцов. Группа граждан в количестве около 150 человек, постоянно переходя дорогу через пешеходный переход, заблокировала одну из транспортных коммуникаций общегосударственного значения - «Старый Самбор – Хыров - Смильница». Таким образом, движение транспорта по направлению к КПП «Смильница» ограничено», - информирует отдел связей с общественностью.

В сообщении отмечается, что требованием граждан, ограничивших движение автотранспорта, является ремонт автодороги сообщением «Старый Самбор – Смильница», которую длительное время не ремонтировали, а также встреча с представителями власти, которые могут дать гарантию, когда и в какой срок будет отремонтирован этот участок дороги.

Участники акции протеста пропускают лишь транспорт общественного назначения - кареты скорой помощи, пожарные автомашины и граждан, которые направляются автотранспортом в больницу. Вместе с тем, не пропускают автотранспорт, который движется в частных целях и автотранспорт, который осуществляет маршрутные перевозки пассажиров.

На данное время по уголовному делу проводится досудебное следствие.

Кроме того, в Львовском областном управления ГАИ опровергают, информацию распространенную некоторыми СМИ о том, что сегодня около тысячи жителей города Хыров приняли участие в перекрытии движения на трассе вблизи международного автомобильного пропуска «Смильница», в результате чего вблизи границы образовались километровые очереди автомобилей.

Как сообщил УНИАН представитель Управления ГАИ в Львовской области Тарас Дзвоник, в перекрытии движения утром принимали участие, приблизительно, 200 человек, около 12.00 часть участников акции протеста разошлась.

«Акция перекрытия продолжается и сейчас. По состоянию на 18.00 в ней принимают участие около 100 человек. Работники ГАИ работают на месте, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Большого скопления автомобилей также нет. По обе стороны от участка, где перекрыто движение транспорта, стоят 50-60 автомобилей», - рассказал представитель областного ГАИ.

Он также отметил, что не владеет информацией о том, когда люди намереваются завершить акцию протеста.

На это данное время движение автотранспорта на автодороге «Старый Самбор – Смильница» полностью не возобновлено.