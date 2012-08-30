Дела двух повстанческих лидеров до сих пор остаются секретными в СБУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

По данным центра, Окружной административный суд Киева зафиксировал соответствующее мировое соглашение между Отраслевым государственным архивом Службы безопасности Украины и общественным активистом Тарасом Шамайдой.

В ЦИОД напоминают, что в ноябре прошлого года Т.Шамайда обратился в Отраслевой государственный архиву СБУ с просьбой предоставить возможность ознакомиться в читальном зале архива с оперативно-розыскными делами на известные исторические фигуры П.Федуна «Полтаву» и Т.Боровца «Тараса Бульбу». Но ему было отказано, ссылаясь на наличие конфиденциальной информации». После этого Т.Шамайда обратился в Окружной административный суд г. Киева с просьбой признать действия архива СБУ противоправными и обязать предоставить ему возможность ознакомиться в читальном зале с настоящими документами.

ОГА СБУ предложил подписать мировое соглашение об урегулировании спорных правоотношений, которое 29 августа во время судебного заседания было подписано сторонами. В нем, в частности, отмечается, что «ОГА СБУ обязуется завершить проработку остальных документов из упомянутых дел и разместить их электронные копии в читальном зале до 1 декабря 2012 года с целью предоставления доступу заявителю».

В Центре исследований освободительного движения называют победой сегодняшнее соглашение и обещают внимательно наблюдать за дальнейшим развитием событий и выполнением ОГА СБУ взятых обязательств.