Первые партии вакцин от гриппа прибудут в Украину только через две недели

- Калифорния - это тот самый пандемический свиной грипп, который разгуливает по Украине еще с 2009 года. Им уже практически все переболели, - рассказал "Комсомольской правде в Украине" главный детский иммунолог столицы Федор Лапий. - А вот случаев заражения H3N2 в прошлом году было немного. Так что этот штамм будет чаще встречаться этой осенью и зимой. Впрочем, вполне вероятно, что активность проявит и штамм Виктория. Это новая разновидность вирусов группы В. Иммунной защиты от него у украинцев нет.

- Если сравнивать симптомы, то пандемический (свиной) грипп кроме респираторных симптомов всегда давал и явно выраженные желудочно-кишечные проявления, - поясняет профессор кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика, д.м.н. Алла Волоха. - А вот вирусы, которые будут активны в этом сезоне, вызывают только респираторные симптомы, и нужно суметь вовремя распознать грипп это или ОРВИ.

Вакцина, актуальная для нынешнего сезона, уже разработана и даже запущена в производство. Многие европейские страны сейчас начинают вакцинацию. А у нас вакцина появится во второй половине сентября. Все дело в том, что в Европе прививки - это необходимость, и население делает их массово.