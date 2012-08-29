Украина - на пороге "автомобильной войны"

Об этом он заявил в интервью УНИАН, опубликованном на сайте "УНИАН-экономика" .

«Россия вводит сбор и в этом плане она имеет право его вводить. Вопросы внутренних сборов не относятся к интеграционной теме», - сказал А.Слепнев.

При этом он отметил, что условия действия сбора должны соответствовать международным обязательствам РФ.

«Другое дело, что его параметры (сбора – УНИАН) и все другие вопросы, связанные с его введением, должны соответствовать международным обязательствам», - сказал министр торговли ЕЭК

При этом он подчеркнул, что еще рано делать заключение о том, что введение такого сбора идет вразрез с нормами договора о ЗСТ СНГ, будучи фактически ограничением торговли.

«Если кто-то считает, что это ограничение противоречит требованиям Зоны свободной торговли, то, во-первых, надо сначала увидеть документ, во-вторых, соответствующим образом провести консультации. Мы пока еще даже не имеем утвержденного документа, поэтому любые комментарии на этот счет не имеют никакого практического основания», - отметил А.Слепнев.

А.Слепнев подтвердил, что вопрос о введении утилизационного сбора РФ поднимали вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский и министр экономического развития и торговли Петр Порошенко в ходе встреч с ним 27 августа.

При этом А.Слепнев отметил, что у стран ЕЭП также есть к Украине некоторые вопросы по поводу торговли автомобилями.

«Да, этот вопрос поднимался. Мы обсуждали, как снизить негативный эффект от действия этого сбора на взаимную торговлю. У нас есть тоже ряд озабоченностей в отношении готовящихся решений украинской стороны, касающихся торговли автомобильной продукцией. Наша задача - достичь компромисса, чтобы барьеры здесь не возникали», - заявил А.Слепнев.

Он также сообщил, что вопрос условий торговли автомобилями будет поднят среди прочих в ходе первого заседания «Диалога по торговым вопросам», которое министры торговли ЕЭП и Украины намерены провести до конца текущего года.

Напомним, в июне украинская Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении в Украине пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие).

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Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ.

Также в правительстве Украины считают, что такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому, именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили.

Согласно новому закону, с 1 сентября 2012 года будет уплачиваться утилизационный сбор за каждое транспортное средство, как ввозимое в Россию, так и произведенное на ее территории.

Исключение составят личные автомобили беженцев и переселенцев при их возвращении на родину, машины дипломатов и членов их семей, раритетные авто, то есть те, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, а также автомашины, которые ввозятся из государств - членов Таможенного союза, и транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру в свободной зоне на территории Калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ) до 1 апреля 2016 года.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.

Введение Российской Федерацией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили приведет к подорожанию украинских автомобилей в РФ на 10-12%, что негативно отразится на работе украинского автопрома, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

«Намерения Российской Федерации ввести с 1 сентября этого года утилизационный сбор на ввоз украинских автомобилей – легковых пассажирских, грузовых, автобусов – может нанести существенный удар по национальному автопроизводству, сделать отечественные транспортные средства неконкурентоспособными», - заявил А.Кинах.

Он подчеркнул, что в 2011 году Украина произвела около 98 тыс. автомобилей различного типа, около 30% из которых было экспортировано в Россию.