Болгары добиваются статуса регионального языка в Измаиле

Как сообщил корреспонденту УНИАН депутат горсовета, член депутатской группы «За Измаил» Анатолий Дидух, группа решила внести на сессию горсовета проект решения «О придании болгарского языка региональным на территории города Измаил», "поскольку на предыдущей сессии горсовета озвученное мною предложение об этом депутатским большинством, представляющим Партию регионов, услышано не было».

В подготовленном проекте решения, - подчеркнул депутат, - содержится «четкая и убедительная аргументация придания болгарскому языку статуса регионального в соответствии с Законом Украины «Об основах государственной языковой политики».

Так, согласно официальным данным Всеукраинской переписи населения от 2001 года, свыше 10 процентов населения Измаила - этнические болгары, напомнил А.Дидух.

По его словам, депутатская группа «За Измаил» также обратилась к прокурору Измаильской межрайонной прокуратуры Эдуарду Дзебко с публичным заявлением, в котором содержится требование «опротестовать решение сессии Измаильского горсовета от 15 августа «О реализации положений Закона Украины «Об основах Государственной языковой политики» в городе Измаил», предусматривающем придание только русскому языку статуса регионального".

"Однако в течение минувших 10 дней о мерах прокурорского реагирования нам не сообщили», - подчеркивает А.Дидух.

По запросу УНИАН прокурор Измаильской межрайонной прокуратуры Э.Дзебко заверил, что в ближайшее время сообщит о результатах прокурорского реагирования на заявление депутатской группы «За Измаил».

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15 августа горсовет Измаила Одесской области на внеочередной сессии закрепил за русским языком региональный статус. При этом депутаты отказались рассматривать вопрос о предоставлении болгарскому языку регионального статуса наравне с русским.

Измаильская общественная организация «Общество Кирилла и Мефодия» (Одесская область) заявила о намерении отстаивать в судебных инстанциях признание болгарского языка региональным на территории города, поскольку, в соответствии с новым законом, в городе насчитывается свыше 10% населения, являющегося этническими болгарами.

В Измаиле, по данным всеукраинской переписи, преобладает русское население - 43,7%. За ними следуют украинцы - 38%, болгары - 10% и молдаване - 4,3%. Остальные группы малочисленны.