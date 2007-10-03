Партия регионов приближается к 8-миллионному голосу
ЦИК обработала 99,87% протоколов
По данным Центральной избирательной комиссии, к 21.00 обработано 99,87% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно последним данным:
1 Партия регионов - 34.34% (7 млн. 998 тыс. 545 голосов)
2 "Блок Юлии Тимошенко" - 30.74% (7 млн. 159 тыс. 102 голоса)
3 Блок НУ-НС - 14.16% (3 млн. 299 тыс. 031 голос)
4 Коммунистическая партия - 5.38% (1 млн. 255 тыс. 181 голос)
5 "Блок Литвина" - 3.96% (923 тыс. 723 голоса)
6 Социалистическая партия - 2.86% (667 тыс. 067 голосов)
7 Прогрессивная социалистическая партия - 1.32% (307 тыс. 968 голосов)
8 ВО "Свобода" - 0.76% (178 тыс. 629 голосов)
9 Партия Зеленых Украины - 0.40% (94 тыс. 348 голосов)
10 Избирательный блок Людмилы Супрун - 0.34% (80 тыс. 852 голоса)
11 Коммунистическая партия (обновленная) - 0.29% (68 тыс. 511 голоса)
12 Партия Свободных Демократов - 0.21% (50 тыс. 885 голосов)
13 "Блок партии пенсионеров Украины" - 0.14% (34 тыс. 807 голосов)
14 Партия национально-экономического развития Украины - 0.14% (33 тыс. 438 голосов)
15 "Украинский Народный Блок" - 0.12% (28 тыс. 361 голос)
16 Крестьянский Блок "Аграрная Украина" - 0.11% (25 тыс. 697 голосов)
17 Блок "Христианский блок" - 0.10% (24 тыс. 570 голосов)
18 Блок "К.У.Ч.М.А." - 0.10% (23 тыс. 526 голосов)
19 Блок "Всеукраинская громада" 0.05% (12 тыс. 321 голос)
20 Всеукраинская партия Народного Доверия - 0.02% (5 тыс. 339 голосов)