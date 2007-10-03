Партия регионов приближается к 8-миллионному голосу

ЦИК обработала 99,87% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, к 21.00 обработано 99,87% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно последним данным: 1 Партия регионов - 34.34% (7 млн. 998 тыс. 545 голосов) 2 "Блок Юлии Тимошенко" - 30.74% (7 млн. 159 тыс. 102 голоса) 3 Блок НУ-НС - 14.16% (3 млн. 299 тыс. 031 голос) 4 Коммунистическая партия - 5.38% (1 млн. 255 тыс. 181 голос) 5 "Блок Литвина" - 3.96% (923 тыс. 723 голоса) 6 Социалистическая партия - 2.86% (667 тыс. 067 голосов) 7 Прогрессивная социалистическая партия - 1.32% (307 тыс. 968 голосов) 8 ВО "Свобода" - 0.76% (178 тыс. 629 голосов) 9 Партия Зеленых Украины - 0.40% (94 тыс. 348 голосов) 10 Избирательный блок Людмилы Супрун - 0.34% (80 тыс. 852 голоса) 11 Коммунистическая партия (обновленная) - 0.29% (68 тыс. 511 голоса) 12 Партия Свободных Демократов - 0.21% (50 тыс. 885 голосов) 13 "Блок партии пенсионеров Украины" - 0.14% (34 тыс. 807 голосов) 14 Партия национально-экономического развития Украины - 0.14% (33 тыс. 438 голосов) 15 "Украинский Народный Блок" - 0.12% (28 тыс. 361 голос) 16 Крестьянский Блок "Аграрная Украина" - 0.11% (25 тыс. 697 голосов) 17 Блок "Христианский блок" - 0.10% (24 тыс. 570 голосов) 18 Блок "К.У.Ч.М.А." - 0.10% (23 тыс. 526 голосов) 19 Блок "Всеукраинская громада" 0.05% (12 тыс. 321 голос) 20 Всеукраинская партия Народного Доверия - 0.02% (5 тыс. 339 голосов)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter