Данилишин: Как бы в правительстве ни считали ВВП, он все равно падает

Об этом он написал в комментарии на своей странице в сети Facebook.

«Какие бы способы ни находили относительно вычисления ВВП, все равно он падает - или считать его квартал к кварталу, или (сравнивать – УНИАН) аналогичный период в этом году к прошлому. В этот раз – нашли оригинальный способ – за 7 месяцев этого года +2% (не указывая, по отношению к какому периоду)», - написал Б.Данилишин.

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Он подчеркивает, что по данным Госстата, рост ВВП за 1-й квартал 2012 года составил лишь 2%. «Вместе с тем впервые за последние 11 кварталов (после 1-го квартала 2009 г.) сезонно откорректированный ВВП в 1-м квартале 2012 г. к 4-му кварталу 2011 г. снизился на 0,2%. С учетом сезонного фактора, во 2-м квартале 2012 года против 1-го квартала 2012 года роста ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%. Однако некоторый рост ВВП во 2-м квартале был в основном связан с действием временных факторов, таких как раннее начало уборки урожая и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. То есть, с какой стороны ни смотреть – мы топчемся на месте или двигаемся вниз», - отметил Б. Данилишин.

При этом он напомнил, что в 2009 г. правительство Юлии Тимошенко критиковали за то, что оно отказалось обнародовать данные по ВВП ежемесячно, однако и нынешнее правительство не вернулось к использованию такой практики.

«Удивляет, почему сегодня не вычисляют ВВП на месячной основе. В 2009 году наперебой критиковали, что мы перешли на квартальное исчисление. Если перейти на месячное исчисление – картина будет крайне непривлекательной», - отметил Б.Данилишин.

Напомним, 22 августа на заседании Кабинета министров премьер-министр Николай Азаров сообщил, что, по предварительной оценке, рост ВВП за январь-июль 2012 года в Украине составил 2%.

Справка УНИАН. По предварительной оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%.