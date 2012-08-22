Азаров насчитал за 7 месяцев 2% роста ВВП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Предварительная оценка ВВП Украины за январь-июль текущего года показала рост ВВП на 2%. Это неплохо с учетом кризиса в еврозоне, которая является одним из основных наших рынков сбыта. Но этого недостаточно для значительного улучшения жизни в Украине», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по предварительной оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%.