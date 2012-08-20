Двое парней угрожая ножем ограбили АЗС

Как сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Авдеевский горотдел милиции обратилась 23-летняя оператор АЗС с заявлением о том, что двое неизвестных в масках вошли в помещение операторской АЗС и угрожая ножем завладели деньгами и двумя мобильными телефонами.

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Работниками следственно-оперативной группы и государственной службы охраны «по горячим следам» были задержаны 22-летний житель г. Авдеевки и 19-летний житель г. Донецка. Нож и телефоны изъяты. Мера пресечения избирается.