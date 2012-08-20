Пьяная компания перевернулась на иномарке: два человека погибли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Сумской области, молодые люди - два парня и 22-летняя девушка поздно ночью после употребления спиртных напитков возле одного из жилых домов в городе Сумы решили проехаться по ночному городу на Mitsubishi Lancer.

Водитель иномарки, значительно превышая скорость движения, на выезде из г. Сумы не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги. Машина перевернулась.

В результате ДТП парень и девушка от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один парень серьезно не пострадал.

В настоящее время сотрудники милиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в частности, кто именно сидел за рулем автомобиля, поскольку автомобиль зарегистрирован на отца 21-летнего парня, который остался невредимым после ДТП.