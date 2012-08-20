Милиция перед выборами запасается заградительными турникетами

Как отмечается в «Вестнике государственных закупок», покупка была осуществлена у донецкого ООО "ТПК "ВЕТЕК" на сумму 3 млн. 570 тыс. грн.

Срок поставки – до декабря 2012 года.

Также МВД собиралось закупить 10 тысяч 140 противоударных защитных щитов, однако тендер не состоялся, поскольку к оценке были допущены предложения менее чем двух участников.