Милиция перед выборами запасается заградительными турникетами

15:22, 20 августа 2012
Общество
1368

Министерство внутренних дел Украины накануне парламентских выборов, которые состоятся 28 октября, приобрело тысячу заградительных турникетов.

Милиция перкрыла, фото Украинская правда

Как отмечается в «Вестнике государственных закупок», покупка была осуществлена у донецкого ООО "ТПК "ВЕТЕК" на сумму 3 млн. 570 тыс. грн.

Срок поставки – до декабря 2012 года.

Также МВД собиралось закупить 10 тысяч 140 противоударных защитных щитов, однако тендер не состоялся, поскольку к оценке были допущены предложения менее чем двух участников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter