Милиция перед выборами запасается заградительными турникетами
15:22, 20 августа 2012Общество
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Министерство внутренних дел Украины накануне парламентских выборов, которые состоятся 28 октября, приобрело тысячу заградительных турникетов.
Турникеты купили у донецкой фирмы
Как отмечается в «Вестнике государственных закупок», покупка была осуществлена у донецкого ООО "ТПК "ВЕТЕК" на сумму 3 млн. 570 тыс. грн.
Срок поставки – до декабря 2012 года.
Также МВД собиралось закупить 10 тысяч 140 противоударных защитных щитов, однако тендер не состоялся, поскольку к оценке были допущены предложения менее чем двух участников.
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