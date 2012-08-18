В ООН обеспокоены дискриминацией геев в Украине

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» (№ 28, 17-22 августа).

По его словам, в вопросах, касающихся ВИЧ/СПИД, больше всего в Украине подвергаются дискриминации наркозависимые, мужчины, ведущие половую жизнь с другими мужчинами, а также представители сексиндустрии.

«Мы были, например, очень обеспокоены поданными в Верховную Раду тремя законопроектами о запрете пропаганды гомосексуализма. Мы считаем, что это нарушает права человека», - сказал О.Адам.

«Если мы не предотвратим использование этой «системы предотвращения» для этих трех групп, то мы - ООН, неправительственные организации, частный сектор и органы государственной власти - потерпим поражение в борьбе с туберкулезом и противодействии распространению ВИЧ/СПИД», - отметил координатор системы ООН.