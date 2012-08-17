ЧП на Алчевском меткомбинате: 5 работников отравились, двое умерли
15:29, 17 августа 2012Общество
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На публичном акционерном обществе «Алчевский металлургический комбинат» при проведении ремонтных работ 5 работников отравились, из них двое умерли.
На предприятии возникла утечка доменного газа, фото uk.wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 17 августа.
Согласно сообщению, на территории предприятия в доменом цехе в составе холодного чугуна, при проведении ремонтных работ задвижки на трубе диаметром 80 мм, возникла утечка доменного газа. В результате чего отравились 5 человек, из них 2 человека погибли. 3 человека с отравлением доменным газом в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение больницы Алчевска.
Причина происшествия устанавливается, ведется следствие. Событие на технологический процесс комбината не повлияло. На месте происшествия работала группа МЧС в Луганской области.
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