ЧП на Алчевском меткомбинате: 5 работников отравились, двое умерли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 17 августа.

Согласно сообщению, на территории предприятия в доменом цехе в составе холодного чугуна, при проведении ремонтных работ задвижки на трубе диаметром 80 мм, возникла утечка доменного газа. В результате чего отравились 5 человек, из них 2 человека погибли. 3 человека с отравлением доменным газом в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение больницы Алчевска.

Причина происшествия устанавливается, ведется следствие. Событие на технологический процесс комбината не повлияло. На месте происшествия работала группа МЧС в Луганской области.