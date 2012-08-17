Днепропетровским «террористам» предъявили обвинение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания сессии Днепропетровского областного совета сообщила прокурор области Наталия Марчук.

По ее словам, вскоре дело будет передано в суд.

«Дело будет слушаться в открытом судебном заседании», - уточнила Н.Марчук.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, во время которого пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью.

По его словам, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в частности с детьми».

«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом была подсчитана общая сумма – 4,5 млн. долларов», - сообщил на пресс-конференции председатель СБУ Игорь Калинин.