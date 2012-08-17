Днепропетровским «террористам» предъявили обвинение
В Днепропетровске четырем арестованным по подозрению в совершении серии взрывов 27 апреля предъявлено обвинение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания сессии Днепропетровского областного совета сообщила прокурор области Наталия Марчук.
По ее словам, вскоре дело будет передано в суд.
«Дело будет слушаться в открытом судебном заседании», - уточнила Н.Марчук.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, во время которого пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.
По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.
В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью.
По его словам, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в частности с детьми».
«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом была подсчитана общая сумма – 4,5 млн. долларов», - сообщил на пресс-конференции председатель СБУ Игорь Калинин.