Больные СПИДом отказываются лечиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Государственной службы Украины по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням Татьяна Александрина на пресс-конференции в Минздраве.

Она проинформировала, что на сегодняшний день в Украине нуждаются в лечении 43 тысячи ВИЧ-инфицированных. «Это не учитывая 38 тысяч больных, которые не обращаются в центры СПИДа и в Кабинеты доверия. На сегодняшний день около 40% пациентов, больных ВИЧ/СПИД, отказываются получать антиретровирусную терапию. С ними нужно работать, мотивировать их. Мы призываем все общественные организации приобщиться к решению этой проблемы и работать с такими пациентами», - отметила Т.Александрина.

Ссылаясь на ежегодные оценочные данные, в Украине лечения требуют около 90 тысяч пациентов с ВИЧ/СПИД.

«Задание Минздрава - не только закупить эти препараты, а донести их к пациентам, убедить их в том, что их жизнь важна», - убеждена Т.Александрина.

Она также проинформировала, что Министерство здравоохранения договорилось с фармацевтическими компаниями о донации для лечения пациентов с ВИЧ/СПИД.

По словам Т.Александриной, 8 августа этого года Минздрав провел дополнительные переговоры с международными фармкомпаниями относительно обеспечения антиретровирусными препаратами (АРВ-препаратами) больных ВИЧ/СПИД.

«Международные фармацевтические организации взяли на себя ответственность и предоставили Министерству здравоохранения донацию для лечения 1800 пациентов, больных ВИЧ/СПИД. Это соответствует приблизительно 7 млн грн», - сказала Т.Александрина.

Она отметила, что благодаря договоренностям государство сэкономит значительные средства, которые направят на дополнительную закупку АРВ-препаратов.

«Это даст возможность охватить лечением до 5 тысяч ВИЧ-инфицированных. Если в прошлом году было в целом пролечено 27 тысяч больных с ВИЧ/СПИД, то до конца года Минздрав сможет обеспечить лечением 43 тысячи больных» - отметила Т.Александрина.

Она подчеркнула, что проблема заключается не только в снижении цены на препараты для ВИЧ-инфицированных или в экономии и дополнительной закупке АРВ-препаратов, но и в привлечении таких пациентов к лечению.