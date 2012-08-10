Одесский горсовет намерен срочно решить, какой язык будет в школах

Как сообщили УНИАН в горсовете, мэр предлагает провести сессию 13 августа.

В единственном проекте решения, внесенного в повестку дня сессии, Управлению образования горсовета предлагается обеспечить сбор заявлений родителей о желании обучать своих детей на украинском или русском языке. Причем это касается не только родителей первоклассников городских школ, а всех одесситов, чьи дети учатся в разных классах средних общеобразовательных заведений.

В случае принятия решения большинством голосов, которым ныне располагает фракция Партии регионов в горсовете, сбор соответствующих заявлений чиновники Управления образования должны обеспечить до 15 сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, ранее городской властью выдвигалось требование к местным чиновникам о сборе заявлений от родителей первоклассников о выборе русского или украинского языка обучения в рамках выполнения принятой «Программы сохранения и развития русского языка на период с 2011 по 2015 годы».

Согласно данным Управления образования Одесского горсовета, летом текущего года 52% родителей написали заявления, в которых высказались, чтобы их детей обучали на государственном языке, а 48% выбрали для своих детей русский язык обучения. Вместе с тем, количество русскоязычных классов в текущем году, по сравнению с прошлым годом, возросло: 1 сентября будет открыто 33 таких класса, а в 2011 году их было 26.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

Сегодня закон вступил в силу.