Археологи утверждают, что нашли саркофаг святых Бориса и Глеба

Об этом сообщают археологи, которые занимаются здесь раскопкой древлянского поселения, пишет Радио Свобода.

Они заявляют, что нашли фрагменты пирофилитового сланца, который использовался для саркофага.

Сейчас участники экспедиции раскрыли около 20 квадратных метров городища с большим количеством керамических и железных артефактов: остатки посуды, украшения, оружие, орудия труда.

В летописях Вышгород впервые упоминается в 946 году как резиденция княгини Ольги и именно здесь похоронили братьев Бориса и Глеба - первых святых Киевской Руси.

Находки передадут в музей заповедника.