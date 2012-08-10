Скандал в Лавре: Кулиняк нашел замену Лесничей

Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры.

Сегодня директор Департамента культурного наследия и культурных ценностей Минкультуры Андрей Винграновский представил коллективу Н.Клименко.

Н.Клименко – музейник с 35-летним стажем. В 1977 году она работала старшим научным сотрудником Киевского литературно-мемориального музея Максима Рыльского. С августа 1977 по 2012 год ее трудовая деятельность была связана с Государственным музеем Тараса Шевченко (в 2001 году музею предоставлен статус национального), в котором она начинала как научный сотрудник, а с декабря 2005-го по январь 2012-го возглавляла музей на должности гендиректора.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Министерство культуры приняло решение об освобождении от должности генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктории Лесничей в связи с коллективными жалобами, поступавшими в Минкультуры от работников заповедника, в которых указывалось на многочисленные нарушения трудового законодательства со стороны дирекции заповедника.

7 августа В.Лесничая подала в суд на своего бывшего заместителя Владу Прокаеву за клевету.

1 августа В.Прокаева заявила, что за назначение на должность заместителя гендиректора по международному сотрудничеству Киево-Печерского заповедника дала 50 тыс. долларов взятки.