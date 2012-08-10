СМИ: В рейтинге самых богатых городов Донецк обогнал Киев

Рейтинг 20-ти самых богатых городов Украины составил журнал «Фокус».

Донецк не стал первым ни по одному из критериев рейтинга, но по сумме баллов обошёл Киев, потому что ни один из экономических факторов здесь не «провисает», - указывает издание.

Численность населения в самом богатом городе Украины почти втрое меньше, чем в столице. На каждого жителя там приходится больше отелей, ресторанов, отделений банков.

Киев же лидирует по абсолютному числу созданных рабочих мест — в прошлом году в городе было открыто более 103 000 вакансий. Это легко объясняется активной и масштабной подготовкой к Евро-2012, а также обслуживанием новых объектов инфраструктуры после окончания чемпионата.

Самым низким уровнем безработицы может похвастаться Комсомольск. Больше всего безработных оказалось в Переяславе-Хмельницком, Ладыжине и Севастополе.

Традиционно самая высокая средняя зарплата в городах-спутниках атомных электростанций: Энергодаре (6171,79 грн.), Кузнецовске (6060 грн.), Южноукраинске (5877,15 грн.) и Нетешине (5665,91 грн.). Все эти города показали и наилучшую динамику роста зарплаты.

А вот Трускавец, в котором самая низкая зарплата — чуть больше 1600 грн., оказался на 18-й строчке списка. Вновь повлиял фактор численности: западный курорт получил максимальный балл по количеству банковских отделений, отелей и торгово-развлекательных центров на душу населения. 18 отделений банков, шести отелей и одного ТРЦ более чем достаточно для двадцатитысячного Трускавца.

По жилплощади на одного жителя лидирует Буча, не попавшая в итоговую двадцатку. Здесь на одного горожанина приходится 104,6 кв. м жилья. В этом городе-спутнике Киева жилья построили много, а продаётся оно плоховато.

Лидером по площади новостроек стал не попавший в итоговый рейтинг Вышгород, который за 2011 год «добавил» на каждого жителя по два квадратных метра. Что же касается городов-богачей, вошедших в двадцатку, то больше всего нового жилья построено в Харькове.

Топ-20 богатых городов Украины

1. Донецк (502 балла)

2. Киев (494 балла)

3. Харьков (461 балл)

4. Херсон (416 баллов)

5. Львов (387 баллов)

6. Днепропетровск (370 баллов)

7. Одесса (369 баллов)

8. Ялта (368 баллов)

9. Запорожье (353 балла)

10. Кременчуг (338 баллов)

11. Хмельницкий (337 баллов)

12. Севастополь (334 баллов)

13. Тернополь (324 балла)

14. Симферополь (318 баллов)

15. Сумы (314 баллов)

16. Ивано-Франковск (313 баллов)

17. Черновцы (311 баллов)

18. Трускавец (305 баллов)

19. Ужгород (302 балла)

20. Славутич (298 баллов)