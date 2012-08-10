Завершение уникального культорологического проекта «Мальована хата»

12 августа в селе Следы Могилев-Подольского района состоится закрытие уникального культурологического проекта «Мальована хата», что с 31 июля проходил на Подолье. В течение 12 дней народные мастера из Украины, Молдовы, России, Польши и Беларуси и выдающиеся художники региона расписали 10 фасадов домов, хозяйственных построек и стен в традиционном стиле Подольской народной живописи. В истории нашего края акция такого формата была проведена впервые. Благотворительный фонд «Батьківська земля» начал эту традицию для поддержки «зеленого туризма» в Винницкой и в рамках развития Еврорегиона «Днестр».

«Да, пока зеленый туризм у нас является делом отдельных энтузиастов. Его понимают как реальное направление, которым можно заниматься и иметь с этого реальную прибыль, - отмечает почетный президент фонда А. М. Калетник. - Поэтому в рамках фестиваля мы хотели выработать культурный продукт, который объединил бы и материальное, и духовное. Духовные источники наших народов формировались веками, и мы просто обязаны сохранить наши связи, особенно на уровне трансграничного сотрудничества. По моему мнению, объединение художников вокруг подобных проектов - важная составляющая развития социально-экономической среды наших стран, поскольку творчество является критическим ресурсом развития любого человеческого сообщества. В условиях современной глобализации трансграничное сотрудничество является очень важным делом и потому, что наши культурные пространства находятся под огромным влиянием культурных индустрий, которые несут в себе риски потери региональной идентичности. Наше родное Подолье является уникальным местом, где происходит диалог культур, вырабатываются новые культурные формы, которые отвечают современным мировым реалиям. Надеюсь, что наша инициатива найдет развитие и в дальнейшем ».

«Идея такого международного фестиваля возникла в прошлом году, - рассказывает идейный вдохновитель «Мальованої хати», местный художник и скульптор Николай Крыжановский. - Мы с моим другом Сергеем Кушниром восстановили и расписали старую и запущенную комнату при въезде в село. Тогда же и зародилась мысль возродить древнее украинское искусство для того, чтобы доказать, что украинский народ глубоко талантливый с большим духовным корнем».

Фонд таким образом инициировал новую форму экономической активности населения, одновременно занимаясь просветительской деятельностью. Ведь жители села в процессе реализации проекта усвоили необходимые навыки - научились рекламировать себя в Интернете, научились стандартам, необходимым для того, чтобы принимать «зеленых туристов». Во время проведения фестиваля жители села Следы убедились, что для начала проекта собственная «зеленая усадьба» не нужно много денег, нужно его начать, а дальше - уже дело за собственными усилиями.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 12 августа в 17:00 в селе Следы, Могилев-Подольский.

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