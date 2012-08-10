На Донбассе свободы слова хватает, в Киеве и на Западе - нет (опрос)

Таким образом в этом вопросе украинцы поделились пополам. Еще каждый шестой не определился по этому вопросу.

Об этом свидетельствуют результатами исследования Социологической группы «Рейтинг».

Как отметили в социологической группе, на протяжении 2011-2012 годов почти половина опрошенных (от 43 до 46%) стабильно чувствуют сворачивание свободы слова в Украине. Вместе с тем, по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в ноябре прошлого года, количество опрошенных, которые не чувствуют ухудшения в этой сфере, возросло с 35 до 45%.

Согласно результатам опроса, более 60% опрошенных на западе (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области), половина на севере (г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская области), более 40% - в Центре (Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская области) и востоке (Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области) чувствуют сворачивание свободы слова в Украине. В то же время более 50% опрошенных на Донбассе (Донецкая и Луганская области), свыше 40% - на юге и востоке, треть на севере и в центре не чувствуют ухудшения в этой сфере.

В то же время, более 70% сторонников Всеукраинского объединения «Свобода» и Объединенной оппозиции, а также почти 60% сторонников партии УДАР чувствуют сворачивание свободы слова в Украине. Между тем, почти 70% сторонников Партии регионов, немного меньше половины сторонников КПУ и «не определившихся» такой угрозы не чувствуют.

Всего в ходе исследования методом личного интервью в соответствии с опросником (face to face) было опрошено две тысяч респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Исследование было проведено 14–27 июля 2012 г.

Погрешность выборки составляет не более 2,2%.