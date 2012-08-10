Эксперт: единственным рынком сбыта для яблок была Россия

Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках второй международной конференции «Яблочный бизнес Украины и России-2012» автор проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Андрей Ярмак.

При этом, по прогнозам эксперта, объем рынка свежих яблок в Украине в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 - июнь 2013 гг.) увеличится на 7-10% - с 410 тыс. тонн в 2011-2012 МГ до 440-450 тыс. тонн.

А.Ярмак отметил, что несмотря на рост производства яблок в Украине, их экспорт в текущем сезоне сохранится на уровне прошлого года и составит 25-30 тыс. тонн.

"Экспорт в этом сезоне, скорее всего, не увеличится, несмотря на увеличение объемов производства, но будет происходить импортозамещение на внутреннем рынке, хотя конкуренция с польским яблоком в этом году будет очень жесткая", - сказал он.

Он отметил, что практически единственным рынком сбыта для украинских производителей яблок была Россия, которая в текущем году также будет иметь хороший урожай. Кроме того, по словам А.Ярмака, вступление РФ в ВТО приведет к существенному снижению пошлин на импорт яблок, и Украина, которая поставляла яблоко в Россию без уплаты ввозной пошлины, должна будет прибегнуть к существенному снижению цен на свою продукцию, чтобы оставаться конкурентоспособной на российском рынке. При этом наш основной конкурент — Польша, также увеличит урожай яблок на 20% и нарастит экспортные поставки как в Россию, так и в Украину.

При этом, по данным руководителя проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Татьяны Гетьман, импорт яблок в Украину в текущем МГ вырастет на 3-11% и составит 130-140 тыс. тонн против 126 тыс. тонн в прошлом сезоне. По оценке эксперта, в целом доля импортных яблок на рынке Украины в текущем сезоне увеличится до 33-35% против 31% в 2011-2012 МГ.

Такое увеличение производства при отсутствии возможностей наращивания экспорта, по словам А.Ярмака, приведет к снижению цен на яблоки. По его мнению, средняя оптовая цена на яблоки в текущем МГ снизится на 15-20% по сравнению с прошлым сезоном. По мнению эксперта, если производители своевременно не отреагируют на эти тенденции, они могут потерять около 950 млн грн выручки по сравнению с прошлым годом.

По данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», в 2011-2012 МГ производство яблок в Украине выросло на 1% по сравнению с предыдущим сезоном – до 1,05 млн тонн. Импорт увеличился на 32% - до 126 тыс. тонн, а экспорт сократился на 53% - до 25 тыс. тонн.