Губернатор предложил Азарову использовать военные вертолеты

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского правительства заявил сегодня ночью в Херсонской области, во время совещания оперативного штаба по ликвидации лесных пожаров на Херсонщине.

Такую идею Н.Азарову предложил во время заседания губернатор Херсонской области Николай Костяк, указав, что в случае дооснащения военных вертолетов такими противопожарными системами можно будет использовать боевые машины во время ликвидации пожаров по всей стране.

По словам Н.Азарова, это уже решенный вопрос. Такая работа будет выполнена силами МЧС и Минобороны, а правительство выделит для этого все необходимые ресурсы.

«Здесь недалеко находится вертолетный полк, а на совещании присутствует министр обороны. И мы уже договорились, что нужно принять специальное решение и выделить для этого деньги. Буквально завтра такое решение будет принято», - сообщил глава правительства.

При этом Н.Азаров отметил, что срок ввода в противопожарную эксплуатацию боевой авиатехники ВСУ будет зависеть от сроков изготовления таких приспособлений и от сроков обучения военных экипажей для выполнения задач по тушению лесных пожаров.

По словам секретаря СНБОУ Андрея Клюева, предварительно стоимость такого оборудования может составить 5-6 млн грн.

Напомним, что возле Херсона в поселке Чернобаевка Белозерского района базируется 11-й отдельный полк армейской авиации 79-й отдельной аэромобильной бригады Командования Сухопутных войск в составе 56-го ОВО Вооруженных Сил Украины. Указанный вертолетный полк состоит из десятков вертолетов Ми-24. Соединение постоянно принимает участие в миротворческих операциях ООН в Либерии и Кот-д'Ивуаре.