Мать позволила утонуть 11-летней дочке с болезнью Дауна

01:44, 10 августа 2012
Общество
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Прокуратурой Бершадского района возбуждено уголовное дело в отношении матери, по недосмотру которой погиб 11-летний ребенок-инвалид.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Мать, отдыхая у реки с малолетней дочкой, будучи в состоянии алкогольного опьянения и зная, что девочка, в результате болезни Дауна не может осознавать значения своих действий и не умеет плавать, оставила ее без надлежащего надзора. Ребенок упал в реку и утонул.

Мать девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, по месту жительства характеризуется негативно, не работает, а единственный доход в семье - пенсия по инвалидности дочери.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или опекунство).

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