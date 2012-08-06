За помощь в раскрытии убийства офицера назначена награда

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, отдел уголовного розыска Соломенского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве владеет информацией о том, что к совершению убийства может быть причастен человек с такими приметами: возраст - около 24-30 лет, худощавого телосложения, сутулый, рост 170-175 см, волосы короткие русые, под правой рукой держал пакет (возможно барсетку).

После совершения преступления неизвестный скрылся с детской площадки в направлении между домами №№15 и 17 по ул. Антонова.

В случае получения информации о человеке, причастном к совершению этого преступления, милиция просит немедленно сообщить по телефонам: 096-706-6662; 093-420-27-98 или 102.

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Как сообщал УНИАН, в ночь с 19 на 20 июля во дворе дома на Чоколовском бульваре, на детской площадке, с применением огнестрельного оружия было совершено двойное убийство. Убиты 20-летняя гражданка и 28-летний капитан ВСУ.

По этому факту Соломенским райуправлением милиции возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).