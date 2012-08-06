У Азарова разрешили поставлять украинские трубы в РФ без дополнительных пошлин

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, правительство 6 августа 2012 приняло распоряжение об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб из Украины, на территории Республики Беларусь и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года и предоставило соответствующие полномочия на его подписание.

Целью подписания Протокола к Соглашению является обеспечение доступа некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты дополнительной антидемпинговой пошлины до конца 2012 года. Проект протокола предусматривает квоты в поставках некоторых видов стальных труб в Россию в период с августа по 31 декабря 2012 года в размере 150 тыс. тонн.