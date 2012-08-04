В Житомирской области горят три гектара торфяников

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС Украины в Житомирской области, с 30 июля, когда возник пожар торфяников, к его ликвидации привлекались подразделения МЧС, а также работники государственного предприятия «Белокоровицкий лесхоз» и местного торфобрикетного завода. Огнеборцам уже почти удалось локализовать пожар на торфяниках, однако торф продолжает гореть отдельными очагами на площади около трех гектаров.

Угрозы дальнейшего распространения огня нет, заверяют спасатели.

Кроме областного Территориального управления МЧС, ситуацию также контролирует прокуратура области, рассказала сегодня УНИАН руководитель пресс-службы областной прокуратуры Татьяна Гоша.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в 14:45 на землях запаса Новоозерянского поселкового совета Олевского района Житомирской области возникло загорание очагов торфа общей площадью 9 га.