Мадонна перед концертом побывала в главных святынях Киева (фото)

Сначала Мадонна на «Рендж-ровере» приехала на Софиевскую площадь. Одета поп-звезда была в джинсы, кофту, на шее была завязана косынка, на голове шляпка.

Как только певица вышла из авто, охрана сразу установила вокруг нее периметр приблизительно в сто метров, за который никого не пропускала. А саму Мадонну в это время защищал еще один кордон охраны с черными зонтами, которыми прикрывали ее от зевак и вездесущих папарацци, которых собралось уже около десятка.

По мере передвижения Мадонны вокруг собирались поклонники, которые кричали на английском «Мадонна, покажи лицо», «Мы тебя любим» и «Добро пожаловать в Украину».

В каждой точке Мадонна провела не более получаса, после чего уехала назад в отель.