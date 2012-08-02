В Москве откроют памятник Гурченко

Об этом УНИАН сообщил близкий друг Л.Гурченко, фотохудожник и режиссер Аслан Ахмадов.

«4 августа в 12.00 на Новодевичьем кладбище состоится открытие памятника Людмиле Марковне Гурченко», - сказал А.Ахмадов.

Как сообщал УНИАН, Л.Гурченко скончалась в Москве 30 марта 2011 года на 76-м году жизни от сердечного приступа.

Родилась Л.Гурченко 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1958 году окончила ВГИК. В 1956 году на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", где Л.Гурченко исполнила сделавшую ее знаменитой песню "Пять минут".

Также среди наиболее известных работ Л.Гурченко роли в фильмах "20 дней без войны", "Пять вечеров", "Любимая женщина механика Гаврилова" (1982), "Вокзал для двоих" (1983), "Любовь и голуби" (1984). В 2000-е годы вышли такие фильмы с ее участием как "Старые клячи" (2000), "Женское счастье" (2001), "Если завтра в поход..." (2004), "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя" (2006). Фильмография актрисы включает более 80 лент.

Л.Гурченко - народная артистка СССР (1983). Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000) и III степени (2005) и почетным знаком "Общественное признание" (1998).