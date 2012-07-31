Новинский перекупил у немцев украинский банк

Покупатель не называет сумму сделки, ссылаясь на договоренность о неразглашении ее условий.

В настоящее время соглашение о сделке, говорится в сообщении, находится на этапе согласования в регуляторных органах.

«Приобретение банка «Форум» хорошо вписывается в общую cтратегию развития Смарт-холдинга и его банковского бизнеса. В настоящий момент банк имеет стабильное финансовое состояние и эффективную структуру корпоративного управления, соответствующую лучшим банковским практикам. Реализация сделки позволит нам занять лидирующие позиции в банковской сфере Украины. Мы уверены в потенциале банка «Форум» и всего украинского банковского рынка», – цитируются в пресс-релизе слова генерального директора Смарт-холдинга Алексея Пертина.

После завершения сделки Смарт-холдинг планирует представить обновленную cтратегию развития банка «Форум».

Справка УНИАН. Смарт-холдинг – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Стратегия Смарт-холдинга направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем активов группы путем увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе и поиска новых направлений для развития бизнеса. Инвестиционная деятельность Смарт-холдинга сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.

Смарт-холдинг участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора.

По данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2012 года банк "Форум" занимал по размеру активов (10,2 млрд грн) 22-ое место среди около 150 украинских банков.