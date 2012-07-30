Азаров потирает руки: в зоне свободной торговли с СНГ он видит сплошной позитив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на внеочередной сессии парламента во время рассмотрения закона о ратификации Договора о ЗСТ в рамках СНГ.

Н.Азаров отметил, что товарооборот между странами СНГ активизируется. Так, в 2010 году товарооборот Украины со странами СНГ составлял 51 млрд долл. США, а в 2011 году почти 71 млрд долл.

Глава правительства подчеркнул, что ратификация Договора позволит создать благоприятные условия для свободного движения товаров украинских товаропроизводителей в странах Содружества.

Н.Азаров отметил, что положения статей Договора базируются на правилах Всемирной торговой организации. Кроме того, добавил он, в Договоре четко зафиксированы все существующие на сегодняшний день межгосударственные импортные и экспортные пошлины и предусмотрено не расширять эти перечни и не увеличивать ставки пошлины.

Н.Азаров заметил, что Договором наконец закрепляются экспортные пошлины по товарным позициям, установленные после вступления Украины в ВТО.

«Важный аспект, который я хотел бы выделить, - это наличие в Договоре отдельного положения, касающегося транзита трубопроводным транспортом, которое также было внесено по предложению украинской стороны. Там предусмотрены разработка и принятие отдельного соглашения на протяжении 6 месяцев с даты вступления в силу настоящего Договора. Правительство уже поручило Минэнерго вместе с другими центральными органами исполнительной власти разработать проект такого договора», - сказал Н.Азаров.

Он добавил, что после вступления в силу Договора о ЗСТ ожидается, что объемы торговли Украины со странами СНГ увеличатся больше чем на треть, - на 35%, и это будет способствовать росту ВВП страны.

Кроме того, по убеждению Н.Азарова, зона свободной является оптимальной моделью взаимодействия стран-участниц Содружества и станет дополнительным стимулом для укрепления конкурентоспособности экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года Президент Украины В.Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.