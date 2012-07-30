Призерами «Новой волны» стали сразу две участницы вокального шоу «Голос країни»

Нилуфар Расулмухамедова (Нилу), участница вокального шоу "Голос країни" канала "1+1", победила на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна 2012". В свою очередь представительница Украины, финалистка шоу "Голос країни", Мария Яремчук, заняла 3 место и приз зрительских симпатий.

Это создает беспрецедентную ситуацию, когда сразу две участницы украинского вокального шоу "Голос країни" стали призерами престижного международного конкурса.

Как прокомментировала продюсер шоу "Голос країни" Ирина Ионова: "Новая волна - это международный конкурс такого уровня, в котором конкурируют очень профессиональные участники. Счет между ними идет на единицы, важен каждый балл. Победа Нилуфар стала неожиданностью для всех, ведь по итогам первых двух конкурсных дней она не была в группе лидеров. Как и на "Голосе країни" и это не раз подчеркивала ее звездный тренер Валерия, вокал Нилуфар и ее манера исполнения очень фирмовые, не похожие на ту популярную эстраду, которая сегодня находит своего слушателя. Именно благодаря "Голосу країни" публика узнала очень самобытную артистку. Нилу и Маша, благодаря "Голосу країни", получила крепкую конкурсную закалку. Победа наших участниц, это победа и всего коллектива "Голоса країни", который многое вложил в них и дал им опыт".

Музыкальный продюсер шоу "Голос країни" канала "1+1" и член жюри "Новой волны-2012" Константин Мелдзе отметил выступление Марии и сказал, что она покорила судей конкурса: "Как бы не закончился конкурс самое важное, что Мария попала в тройку сильнейших крепкого международного конкурса и это достижение всего проекта "Голос країни", потому что именно там она приобрела качества настоящей артистки. Жюри "Новой волны" это очень большие профессионалы и они сразу видят, что перед ними не просто хорошо поющая молодая исполнительница, а девушка обладающая качествами настоящей популярной артистки. Прежде всего, это голос и вокал, второе – красивая внешность, и третье, что очень важно, Мария умеет подать себя так, чтобы зацепить зрителя, это мимика, владение голосом, и умение вызвать как слезы, так и радость".

Звездный тренер Марии Яремчук на "Голосе країни" Александр Пономарев также следил за выступлениями своей экс-подопечной: "Поздравляю Машу с победой, мы еще раз показали, что "Голос країни" в целом, и моя команда в частности, это сильные вокалисты. Это готовые артисты, которые могу достойно представлять Украину не только на внутренних конкурсах, но и на международной сцене".

В свою очередь Мария Яремчук поблагодарила "Голос країни" за свой успех и обратилась к поющим детям с призывом не прятать свой талант и принять участие в новом проекте канала "1+1" "Голос. Дети":

Уже этой осенью канал "1+1" покажет детскую версию проекта "Голос. Дети". Как отмечает продюсер проекта Ирина Ионова: "В проекте примут участие дети от 6 до 14 лет. Оценивать участников будут, как артистов, а не просто талантливых детей".