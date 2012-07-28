Налоговую систему подкорректируют - «упрощенку» обещают не трогать

Одним из главных его результатов стало обещание налоговиков в кратчайшие сроки оформить свои предложения в соответствующий законопроект, что значительно повысит статус обсуждаемого документа, сообщает ZN.UA.

Еще один из наиболее важных итогов состоявшихся консультаций – решение о том, что действующая упрощенная система налогообложения останется.

«Все остальные моменты, – какими будут ставки налогов, и в том числе налога с оборота, в том числе и технические — как они будут вводиться и потом меняться, администрироваться и т.п. – все это еще будет анализироваться и дорабатываться, -- рассказал изданию президент Союза налоговых консультантов Украины Леонид Рубаненко. — Главное, что со стороны представителей госструктур есть готовность идти на компромисс и вести профессиональный диалог, со всеми необходимыми подсчетами, оценками и выкладками. А значит, поскольку запрос на изменения в действующее налоговое законодательство существует действительно огромный, деятельность рабочей группы может оказаться результативной».

По словам председателя Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко, предложенная налоговиками концепция будет дорабатываться и усовершенствоваться, чтобы максимально соответствовать объективным экономическим условиям и запросам общества.

«То количество поправок и предложений, которые поступили, уже внесены и продолжают поступать в адрес действующего Налогового кодекса, свидетельствует — нынешняя налоговая система нуждается в корректировке, чтобы соответствовать потребностям экономики", - отметил он.

"Мы инициируем концепцию, которая позволит сделать налоговую систему более простой и понятной. С одной стороны, мы снижаем ставки налогов и уменьшаем нагрузку на фонд оплаты труда, с другой - вводим действенные механизмы для ликвидации теневой экономики и увеличения поступлений в бюджет. Мы открыты для диалога и конструктивных встречных предложений, которые будут обязательно учитываться при разработке той редакции законопроекта, которая в итоге будет рассматриваться в парламентском зале», — подчеркнул г-н Клименко.

В рабочую группу, помимо правительства и ГНСУ входят представители Администрации президента, Национального института стратегических исследований, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи и других профильных научных учреждений. Общественность и промышленно-отраслевые группы в ней представлены Европейской бизнес ассоциацией, Американской торгово-промышленной палатой, УСПП, ФРУ, Союзом налоговых консультантов, Национальной ассоциацией банков Украины и рядом других.