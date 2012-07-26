В Запорожской области уже нашли 1665 снарядов и мин

В селе Украинка Вольнянского района Запорожской области продолжается обследование территории, где 24 июля во время проведения земляных работ был обнаружен арсенал артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вчера на протяжении дня было выявлено и изъято 1 тыс. 665 единиц артиллерийских снарядов и мин, 14 ящиков с патронами, уничтожено 180 снарядов и 5 минометных мин. Место выявления и извлечения взрывоопасных предметов охраняется. На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Запорожской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter