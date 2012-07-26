В Запорожской области уже нашли 1665 снарядов и мин
10:31, 26 июля 2012Общество
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В селе Украинка Вольнянского района Запорожской области продолжается обследование территории, где 24 июля во время проведения земляных работ был обнаружен арсенал артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Снаряды лежали на расстоянии 30м от жилых домов
Как сообщает пресс-служба МЧС, вчера на протяжении дня было выявлено и изъято 1 тыс. 665 единиц артиллерийских снарядов и мин, 14 ящиков с патронами, уничтожено 180 снарядов и 5 минометных мин.
Место выявления и извлечения взрывоопасных предметов охраняется.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Запорожской области.
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