Бригинец заявляет о захвате Музея трипольской культуры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца, к которому обратился коллектив музея с просьбой помочь спасти музей и вернуть его киевлянам.

По данным сотрудников, в субботу, 21 июля, произошел рейдерский захват Музея трипольской культуры. Заведение вынудили прекратить свою деятельность, поскольку якобы сменился владелец здания музея. На сегодняшний день экспозиция недоступна для посетителей.

«Этот музей стал символом трипольского прошлого Украины. Поэтому, если он прекратит свою деятельность, это станет ударом по нашей исторической памяти и, безусловно, по туристической структуре Киевской области, которой охотно пользуются киевляне», - убежден А.Бригинец.

Депутат отметил, что уничтожение заведений культуры происходит по всей Украине: увольняют небезразличных руководителей, продают в частную собственность исторические памятники музейных комплексов, в этом случае произошел рейдерский захват музейного заведения.

«Спасение музеев должно стать первоочередным делом власти, и поэтому в этот вопрос должен был бы вмешаться Президент, если бы ему это подсказали его советники. Потому что пока к власти придет новый Президент - от заведений культуры может ничего не остаться», - считает А.Бригинец.

*** Частный историко-археологический Музей трипольской культуры «Прадавня Аратта – Україна» в с. Триполье существует семь лет, он находится вблизи места, где киевский краевед Викентий Хвойка открыл трипольскую археологическую культуру. Музей располагает уникальной коллекцией артефактов VI-III вв. до н.э., экспозиция состоит из 500 экспонатов. За семь лет музей посетило 200 тыс. человек.