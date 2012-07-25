В четверг в Украине будет стоять жара до +36°С

26 июля погоду в Украине обусловит антициклон. В целом по стране ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура воздуха составит в среднем ночью 14-20 градусов, днем 26-34, на юге и Закарпатье ночью 16-24, днем 30-36 градусов.

В северных областях без осадков. Температура ночью 15-18 градусов, днем 28-30. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях без осадков. Температура ночью 16-24 градуса, днем 30-36. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью 18-19, днем 29-32 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях без осадков. Температура ночью 14-19 градусов, днем 26-29,на Закарпатье ночью 20-22, днем 30-32. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 14-17 градусов, днем 28-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 26 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22 градуса, днем 31-34.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории, Севастополя, Феодосии Ялты и Одессы 26 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 26 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве без существенных осадков. Температура ночью 17-22 градуса, днем 28-31. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.