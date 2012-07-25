Украина приводит армию к стандартам НАТО

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации МОУ, об этом Д.Саламатин заявил сегодня во время встречи с заместителем верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Ричардом Ширреффом.

В частности, Д.Саламатин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы двигаться вперед в сотрудничестве с альянсом и открыты для сотрудничества со странами НАТО во многих сферах.

"Для нас опыт альянса является ценным достоянием. Чем лучше мы его изучим, тем эффективнее будем действовать в составе многонациональных подразделений в ходе совместных миссий и операций", - отметил Д.Саламатин.

Он добавил, что сегодня в Вооруженных силах Украины значительно усилилась работа по приведению их в соответствие со стандартами армий ведущих стран мира.

В свою очередь Р.Ширрефф заверил, что страны альянса готовы оказать украинскому войску всяческую поддержку и помощь на пути реформирования.

В ходе встречи также стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Вооруженных сил Украины и Североатлантического альянса, пути улучшения сотрудничества и повышения оперативных возможностей Украинской армии.