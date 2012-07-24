12-летння девочка повесилась из-за спора с сестрой о том, кто будет мыть посуду

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью управления МВД Украины в Николаевской области, после обеда умершая вместе со своей старшей сестрой убирали в доме, а когда дошла очередь мыть посуду - начали спорить - кто должен это делать. Не придя к согласию, сестры, оскорбляя друг друга, разошлись.

Находясь на эмоциях, 12-летняя девочка нашла веревку и пошла в сельской парк, который находится вблизи их дома. Через несколько часов ее нашли местные дети, которые пришли в парк играть.

Местный райотдел милиции собирается материалы для последующей передачи в районную прокуратуру.