Ромы вернулись в лагерь на Березняках, который сгорел перед Евро-2012

Ромы вернулись в лагерь на Березняках в Киеве и просят органы власти обеспечить им защиту от возможных нападений.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила адвокат Елена Сапожникова, которая сотрудничает с Украинским Хельсинским союзом по правам человека, который отреагировал на сожжение и уничтожение временного лагеря ромов на Березняках в мае этого года.

“Этот лагерь, который сейчас находится на Березняках, он не в том количестве, которое было два месяца тому назад. Вернулись не все. Рискнули вернуться только около десяти человек, которые испытали сожжение и рискнули обратиться, возможно, даже впервые, в общественную организацию – Украинский Хельсинский союз по правам человека. Трое из них обратились с заявлениями, что 30 мая днем более десяти человек пришли и начали их выталкивать из палаток... Сгорело все, все личные вещи ромов, деньги...”, - сообщила Е.Сапожникова.

По ее данным, ромы вернулись около двух недель тому назад. На сегодняшний день вблизи от улицы Березняковской (в Дарнице) стоит несколько палаток недалеко от места, где сожгли лагерь.

Адвокат добавила, что, по словам ромов, их неоднократно силой вынуждали покинуть Киев.

Е.Сапожникова также сообщила, что вместе с представителем Конгресса ромов Украины направила обращение в прокуратуру Киева и органы внутренних дел с официальным заявлением на основе трех обращений от потерпевших ромов.

“Мы все перед этим проверили и обратились к ним. На сегодняшний день проходит служебная проверка”, - проинформировала она.

Е.Сапожникова отметила, что пострадавшие ромы доведены до отчаяния, поэтому обратились в государственные институты.

“Они надеются сейчас получить официальную защиту, официальным путем, вернуть хотя бы частично деньги и хотя бы часть своих вещей... Они были вынуждены полураздетые скрываться по всей Украине, и большая часть из них, мы даже до сих пор мы не знаем, где находится и что с ними происходит...”, - отметила адвокат.

Представитель Золотоношского общества ромов “Аме Рома” Елена Фьюдр отметила, что во всех регионах Украины проблемы ромов абсолютно тождественны.

Она призвала всех граждан толерантно относиться к ромам и их культуре.

“Нужно посмотреть в историю. Мы знаем, что лишь в 50-х годах ромы начали вести более или менее оседлый образ жизни, но проблема социализации не была решена. Я хочу обратиться, чтобы все приняли за основу: просто нужно толерантно относиться и любить, а не пытаться понимать то, что сложилось историческими поколениями, и мы никогда не разгадаем тайну такого бытия”, - добавила Е.Фьюдр.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года стало известно, что в столице, на Левом берегу, сгорел лагерь цыган. В нем проживали около 50 человек, включая детей, которые приехали из Ужгорода, и поселились в зеленой зоне в районе улицы Березняковской, вблизи от железнодорожного полотна. Они заявили, что в Ужгороде им угрожали.

"Мы жили под Ужгородом в глиняном доме. Работы нет, все голодные. "Бароны" забирали гуманитарную помощь, открыли магазины. Что-то скажешь – пуля в голову, поэтому мы выехали", - цитировала газета "Сегодня" объяснение главы семьи Николая.

Тогда цыгане рассказали о пожаре в лагере, что в выходные к ним пришли неизвестные и подожгли палатки.

"Неизвестные сказали, что нам здесь не место, тем более накануне Евро-2012. А затем лагерь загорелся", - сказали газете жители лагеря.

Во время пожара никто не пострадал.