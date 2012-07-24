Интернет-компании тратят бешеные суммы на лоббирование в Конгрессе США

Об этом свидетельствуют документы на сайте Палаты представителей Конгресса.

Сумма стала рекордной для Facebook, потраченной на лоббирование за один квартал, пишет РИА "Новости". Соцсеть выделила на лоббирование во втором квартале вдвое больше, чем крупнейшая технологическая компания мира Apple, которая потратила лишь 470 тысяч долларов. Apple сократила расходы на лоббирование примерно на 40% относительно второго квартала 2011 года.

Среди вопросов, по которым Facebook продвигала свои интересы, была защита приватности данных пользователей, в частности, несовершеннолетних, информационная безопасность и защита пользователей от работодателей, требующих предоставлять доступ к аккаунтам.

Представители соцсети также обсуждали с конгрессменами вопросы онлайн-рекламы, энергоэффективной работы соцсетей, защиты интеллектуальной собственности, работы на рынке посла IPO и ряд других проблем интернет-индустрии.

Facebook существенно увеличила расходы на лоббирование - напомним, что по итогам всего 2011 года компания потратила на эти цели 1,35 миллиона долларов.

Однако расходы Facebook оказались примерно в четыре раза меньше, чем потратила на лоббирование во втором квартале компания Google. Интернет-гигант потратил на эти цели за второй квартал 3,92 миллиона долларов, увеличив расходы на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В число других американских IT-компаний, лидирующих по расходам на лоббирование, входят Hewlett-Packard (2,12 миллиона долларов), Microsoft (2 миллиона долларов за второй квартал), Oracle (1,47 миллиона долларов) и IBM (1 миллион долларов).