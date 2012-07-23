Тимошенко жалеет, что не сможет быть на похоронах Ступки

Как передает корреспондент УНИАН, соболезнования от имени экс-премьера на брифинге в Харькове выразил ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

Он отметил, что Ю.Тимошенко также сожалеет по поводу того, что не сможет лично попрощаться с Б.Ступкой.

«Юлия Владимировна просила передать глубокие соболезнования каждому из украинцев, поскольку каждый из нас потерял в связи с тем, что из жизни ушел выдающийся украинский мастер Богдан Сильвестрович Ступка. Юлия Владимировна также просила передать семье Богдана Сильвестровича искренние личные соболезнования и глубокое извинение за то, что она лично не сможет присутствовать и не сможет попрощаться с этим выдающимся украинским мастером», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 22 июля на 71-м году жизни скончался Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.