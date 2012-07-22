Минкульт: История украинского кино делится на «до» и «после» Ступки

Об этом говорится в заявлении Министерства культуры Украины.

«Отныне современная история украинского театра и украинского кинематографа начнет разделяться на две эпохи - на эпоху Ступки и эпоху после него», - говорится в заявлении, которое размещено на сайте Минкультуры.

Его гений, считают в Минкультуры, «вывел современный украинский театр на мировой уровень, его непревзойденная игра зарядила украинское кино необъятным жизненным нервом. Такие Актеры появляются раз в сто лет. После их ухода остается пустота, которую уже никогда не восполнить».

В Минкультуры отмечают, что «Богдан Ступка - создатель истинной славы украинской сцены. Отчизна наградила его званием Героя, потому что все, что сделал Ступка для ее искусства, приравнивается к подвигу. Отныне современная история нашего театра и нашего кинематографа начнет разделяться на две эпохи - на эпоху Ступки и эпоху после него ».

«Мы склоняем голову перед талантом, носитель которого покинул сегодня земной приют... Министр культуры Михаил Кулиняк, весь коллектив Министерства культуры, вся украинская культурная общность выражают глубокое соболезнование семье и близким Богдана Сильвестровича», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, на 71-м году жизни скончался Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему была сделана операция на сердце.

Б.Ступка будет похоронен 24 июля. Прощание с выдающимся актером пройдет во вторник на сцене театра имени И.Франко.

*** Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993, за главную роль в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999 - 2001), Герой Украины (2011).

Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся почти в ста фильмах.